Хотите продлить молодость и красоту? В этом вам помогут добавки коллагена

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Антивозрастной эффект: с возрастом кожа теряет свою эластичность, волосы начинают выпадать, а на лице начинают появляться надоедливые морщины. Коллагеновые добавки помогают повысить эластичность кожи, удерживают влагу в коже, а также уменьшают сухость и шероховатость кожи. Уменьшение болей в суставах и дегенерации: когда вы начнете терять коллаген, вы почувствуете дополнительную скованность в суставах. Это приводит к трудностям в передвижении. Добавки коллагена помогают справиться с скованностью и уменьшить воспаление суставов. Помогает вылечить кишечник: согласно исследованию, человек с воспалительным заболеванием кишечника нуждается в этой добавке. Ускоряет метаболизм, мышечную массу и выработку энергии: если вы принимаете эту добавку ежедневно, она поможет увеличить метаболизм и питательные вещества. Коллаген также восстановит мышечную ткань, улучшит заживление ран и избавит от атрофии тканей. Укрепляет ногти, волосы и зубы: согласно исследованию, проведенному в 2015 году Университетом Падуи в Италии, существует существенная связь между внеклеточным матриксом и регенерацией волосяных фолликулов. Вы можете улучшить это, ежедневно употребляя добавки с коллагеном, чтобы решить все проблемы с кожей. Улучшает здоровье печени: коллаген помогает свести к минимуму повреждение печени.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.



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