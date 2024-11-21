Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пирог на скорую руку: вкус пиццы без лишних хлопот
В Госдуму внесут законопроект о переводе работающих матерей на удалённый режим
Опасность дешевых адаптеров: что грозит вашему авто и гаджету
Как прекратить драки между питомцами без стресса
Что делать с липким снегом и ледяным дождем
Киркоров поделился впечатлениями от знакомства с блогером Владом Бумагой
4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой
Как оптимально использовать пространство маленькой кухни
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку

Как правильно выбирать шампунь для волос

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Многие люди недооценены значение шампуня для ухода за волосами, считая его лишь моющим средством. Однако шампунь не только очищает волосы, но и подготавливает их к дальнейшему уходу. При выборе шампуня важно обращать внимание на состав. На первом месте часто идут сульфаты, которые по мнению многих вредны, но на самом деле они безопасны для большинства людей, за исключением случаев индивидуальной непереносимости.

Как правильно выбирать шампунь для волос
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Также шампуни с растительными экстрактами, такими как крапива, зеленый чай, шалфей и алоэ, способствуют укреплению волос, их росту и увлажнению. Кератин, являющийся основным строительным элементом волоса, помогает улучшить его структуру, делая волосы гладкими и блестящими. Масла, такие как кокосовое и оливковое, питают волосы, но важно использовать их с осторожностью при сушке, чтобы не пересушить волосы.

Выбирайте шампуни, соответствующие типу ваших волос и их потребностям.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт
Еда и рецепты
Секрет вкусного яблочного пирога: попробуйте старый добрый рецепт Аудио 
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Последние материалы
Как прекратить драки между питомцами без стресса
Как правильно выбирать шампунь для волос
Что делать с липким снегом и ледяным дождем
Киркоров поделился впечатлениями от знакомства с блогером Владом Бумагой
4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой
Как оптимально использовать пространство маленькой кухни
Загадочный Орешник. Владимир Путин анонсировал российский комплекс, которому нет противодействия
6 простых способов разморозить замерзшую в бачке автомобиля омывайку
Была и будет — санкции не остановят торговлю России с другими странами
Путин: Россия применила новейшую систему "Орешник" по объекту ОПК Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.