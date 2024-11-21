Почему не стоит бояться мыть голову каждый день

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Мнение о том, что мыть голову ежедневно вредно, не является верным. Трихологи рекомендуют мыть волосы по мере их загрязнения, а для обладательниц жирной кожи головы ежедневное мытье может быть необходимым для предотвращения излишней жирности и зуда. Для сухой кожи головы достаточно мыть волосы раз в неделю или два.

Фото: Freepik by jcomp, PDM

Также специалисты советуют не наносить шампунь на длину волос, чтобы избежать их сухости и ломкости. Важно выбирать шампуни, подходящие для вашего типа кожи головы, и не обязательно тратить много денег, так как бюджетные средства также эффективно справляются с очищением. Средства "2 в 1" лучше использовать лишь в экстренных случаях, когда нет времени на полноценный уход.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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