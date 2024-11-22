Как правильно умываться, чтобы кожа была чистой и здоровой

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Умывание лица — важный элемент ухода за кожей, который требует правильного подхода. Косметолог Ирина Головина рекомендует делать это дважды в день, особенно вечером, чтобы подготовить кожу к ночному восстановлению. Важным шагом является правильное удаление макияжа — сначала с помощью мягкого средства, а затем с применением очищающих средств для лица. Ирина советует использовать метод двойного очищения с натуральным маслом для удаления загрязнений, а затем мягким гелем или пенкой для умывания.

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Не стоит использовать жесткое мыло, так как оно может нарушить pH-баланс кожи. Важно также помнить, что перепады температур воды могут вызвать раздражение, поэтому лучше использовать теплую воду. Скрабы следует применять с осторожностью, чтобы не повредить естественный защитный барьер кожи.

Вместо различных инструментов для умывания лучше использовать только руки, а также не забывать об области шеи. Завершите процедуру тоником, чтобы восстановить pH-баланс кожи и подготовить её к дальнейшему уходу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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