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Пять лучших советов косметолога для идеального очищения

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Правильное очищение кожи — это не просто удаление косметики, а целый ритуал, который требует знаний и терпения. Косметолог Лиана Давыдова делится эффективными методами ухода за кожей, которые помогут достичь чистоты и здоровья. Одним из важных этапов является двойное очищение: сначала удаление макияжа, затем глубокое очищение с помощью подходящих средств. Важно подбирать продукты, которые соответствуют типу кожи.

Пять лучших советов косметолога для идеального очищения
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Также полезной будет процедура паровой терапии, которая раскрывает поры и помогает коже стать мягкой и нежной. Не стоит забывать и про ферменты (например, папаин и бромелайн), которые аккуратно растворяют ороговевшие клетки, не вызывая раздражений. Еще один важный совет — не тереть лицо полотенцем. Лучше использовать мягкие одноразовые салфетки или ватные диски, чтобы не нарушить баланс влаги.

И, наконец, глиняные маски — идеальный способ очистить поры, подтянуть кожу и сохранить свежесть. Главное — не дать маске высохнуть до корки, иначе кожа может обезвожиться.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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