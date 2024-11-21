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Как выглядеть безупречно за 5 минут перед вечеринкой

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Конец декабря и начало января — время неожиданных приглашений на вечеринки. Но что делать, если вы планировали провести вечер в уюте и неожиданно получили приглашение, а до начала веселья остались всего несколько минут?

Как выглядеть безупречно за 5 минут перед вечеринкой
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski, PDM

Экспресс-подготовка — это ваш спасительный способ выглядеть безупречно, не тратя много времени. Для этого используйте несколько простых бьюти-секретов: для мгновенного освежения лица протрите его кубиками льда, что улучшит цвет кожи. Если времени немного больше, можно нанести тканевую увлажняющую маску, которая придаст коже свежесть и сияние. Для дополнительного блеска используйте шиммер на ключевых точках. BB-крем поможет создать безупречный тон кожи за несколько секунд, а блеск для губ заменит помаду, экономя время.

Подчеркните глаза тушью и нейтральными тенями, а волосы соберите в стильный хвост или пучок. Главное — не забывайте про хорошее настроение и уверенность в себе. Эти простые советы помогут вам успеть на вечеринку и выглядеть великолепно!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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