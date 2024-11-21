Почему жир накапливается в организме и как с этим бороться

Излишнее накопление жира может привести к различным проблемам, как физического, так и психического характера, особенно если снижение веса не удается даже при активных тренировках. Основная причина быстрого накопления жира — неправильное питание и нездоровые привычки, такие как частое употребление фастфуда, поздние ужины и чрезмерное потребление сладких напитков.

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Эксперт по фитнесу Олег Самсонов объясняет, что жир выполняет защитные функции в организме, помогая противостоять холоду и участвуя в гормональном процессе. Однако когда его становится слишком много, могут возникать серьезные проблемы, включая диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы уменьшить количество жира, необходимо отказаться от алкоголя, увеличить потребление белка, который можно получить из мяса, рыбы и молочных продуктов, а также добавить в рацион больше клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы.

Важно также поддерживать физическую активность для увеличения мышечной массы и ускорения метаболизма.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.



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