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Почему жир накапливается в организме и как с этим бороться

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Излишнее накопление жира может привести к различным проблемам, как физического, так и психического характера, особенно если снижение веса не удается даже при активных тренировках. Основная причина быстрого накопления жира — неправильное питание и нездоровые привычки, такие как частое употребление фастфуда, поздние ужины и чрезмерное потребление сладких напитков.

Почему жир накапливается в организме и как с этим бороться
Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

Эксперт по фитнесу Олег Самсонов объясняет, что жир выполняет защитные функции в организме, помогая противостоять холоду и участвуя в гормональном процессе. Однако когда его становится слишком много, могут возникать серьезные проблемы, включая диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Чтобы уменьшить количество жира, необходимо отказаться от алкоголя, увеличить потребление белка, который можно получить из мяса, рыбы и молочных продуктов, а также добавить в рацион больше клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы.

Важно также поддерживать физическую активность для увеличения мышечной массы и ускорения метаболизма.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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