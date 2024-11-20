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Как сочетать белую верхнюю одежду с пастельными и светлыми низами

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Белый цвет всегда привлекает внимание, и особенно зимой он может стать ярким акцентом в образе, если правильно подобрать одежду и аксессуары. Стильные белые кардиганы и свитеры, например, укороченные модели, которые хорошо сочетаются с высокими светлыми брюками или джинсами, идеально подойдут для зимнего гардероба. Для более элегантного образа можно выбрать белую кожаную куртку или брюки, которые будут актуальны даже весной.

Как сочетать белую верхнюю одежду с пастельными и светлыми низами
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Однако важно помнить, что несколько кожаных элементов в одном образе не должны перекрывать друг друга. Белая обувь также в тренде этой зимы. Важно выбирать модели на устойчивом каблуке, с подходящим голенищем и подошвой, которые сочетаются как с узкими, так и с широкими брюками. В качестве верхней одежды подойдут как белоснежные шубы из эко-меха, так и удлиненные куртки.

Главное — избегать пышного меха, который давно стал антитрендом. Белый цвет в верхней одежде легко комбинируется с пастельными и светлыми оттенками внизу, создавая стильные и гармоничные образы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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