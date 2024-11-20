Как сочетать белую верхнюю одежду с пастельными и светлыми низами

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белый цвет всегда привлекает внимание, и особенно зимой он может стать ярким акцентом в образе, если правильно подобрать одежду и аксессуары. Стильные белые кардиганы и свитеры, например, укороченные модели, которые хорошо сочетаются с высокими светлыми брюками или джинсами, идеально подойдут для зимнего гардероба. Для более элегантного образа можно выбрать белую кожаную куртку или брюки, которые будут актуальны даже весной.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Однако важно помнить, что несколько кожаных элементов в одном образе не должны перекрывать друг друга. Белая обувь также в тренде этой зимы. Важно выбирать модели на устойчивом каблуке, с подходящим голенищем и подошвой, которые сочетаются как с узкими, так и с широкими брюками. В качестве верхней одежды подойдут как белоснежные шубы из эко-меха, так и удлиненные куртки.

Главное — избегать пышного меха, который давно стал антитрендом. Белый цвет в верхней одежде легко комбинируется с пастельными и светлыми оттенками внизу, создавая стильные и гармоничные образы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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