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Йога как способ улучшить физическое состояние и похудеть

1:15
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Йога стала популярной не только среди профессионалов, но и среди любителей, ведь ее можно практиковать дома, создавая комфортную атмосферу. Однако существует много мифов о йоге. Один из них — что выполнять техники могут только профессионалы. На самом деле йога доступна всем: начинайте с дыхательных практик, а затем переходите к простым позам, таким как поза горы или стула.

Йога как способ улучшить физическое состояние и похудеть
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Другой миф — что йога только про физическую активность. Важно не только тело, но и психоэмоциональное состояние, дыхание, а иногда даже мантры. Многие считают, что йогой занимаются только женщины, но это не так — и мужчины, и женщины могут улучшить свое самочувствие, физическое состояние и гармонию через йогу. Кроме того, йога может помочь в снижении веса, хотя кардио-тренировки и более эффективны, но йога укрепляет мышцы и помогает избавиться от отечности.

И наконец, многие думают, что для занятий йогой достаточно коврика. Однако важно создать комфортные условия: подходящую одежду, музыку и пространство для практики, чтобы достичь наилучших результатов.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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