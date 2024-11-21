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Макияж для проблемной кожи. Правила идеального результата

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Проблемная кожа требует особого подхода при нанесении макияжа. Правильно подобранные средства и техники помогут скрыть недостатки, не усугубляя состояние кожи. Следуя этим правилам, вы сможете создать красивый макияж, который будет выглядеть естественно и аккуратно.

Макияж для проблемной кожи. Правила идеального результата
Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Подготовка кожи

Прежде чем приступить к макияжу, обязательно подготовьте кожу. Очистите лицо мягким средством, избегая агрессивных компонентов, которые могут вызвать раздражение. После очищения нанесите увлажняющий крем, подходящий для вашего типа кожи. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут.

Выбор основы

Для проблемной кожи выбирайте лёгкие, нежирные основы, такие как BB-кремы или тональные кремы с пометкой "для жирной кожи". Они обычно содержат компоненты, регулирующие выработку кожного сала и предотвращающие появление блеска. Избегайте плотных текстур, которые могут забивать поры и вызывать воспаления.

Консилеры и корректоры

Чтобы замаскировать прыщи, покраснения или тёмные круги под глазами, используйте консилеры и корректора. Наносите их точечно, слегка вбивая в кожу кончиками пальцев или специальной кисточкой. Выбирайте средства с антибактериальными свойствами, чтобы предотвратить дальнейшее воспаление.

Пудра

После нанесения тонального крема и консилера закрепите макияж лёгкой минеральной пудрой. Она поможет матировать кожу и продлить стойкость макияжа. Избегайте использования компактных пудр, так как они могут подчеркивать текстуру кожи и делать её более заметной.

Румяна и хайлайтеры

Румяна добавят лицу свежесть и здоровый блеск. Для проблемной кожи лучше использовать сухие румяна, так как кремовые текстуры могут усилить жирный блеск. Хайлайтер наносите очень осторожно, избегая областей с воспалениями, чтобы не привлекать внимание к проблемам.

Макияж глаз и губ

При выборе теней и подводок отдавайте предпочтение водостойким продуктам, которые не будут растекаться и попадать в поры. Для губ используйте гигиеническую помаду или бальзам, чтобы увлажнить губы и предотвратить сухость.

Следуя этим простым правилам, вы сможете создавать красивые и стойкие образы даже на проблемной коже. Главное — правильный уход и выбор подходящих косметических средств.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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