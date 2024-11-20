Пять советов косметолога по уходу за кожей после зимних тренировок

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Зимой активные тренировки приносят не только физическую пользу, но и требуют особого ухода за кожей. Косметолог с 12-летним стажем Лиана Давыдова делится пятью важными советами, которые помогут сохранить здоровье кожи после занятий спортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Во-первых, важно тщательно очищать кожу от пота с помощью мягких гелей или пенок, чтобы избежать закупорки пор и раздражений. Во-вторых, после тренировки стоит увлажнить кожу, особенно учитывая, что зимний воздух может обезвоживать её. Продукты с гиалуроновой кислотой или глицерином помогут удержать влагу. Защита от перепадов температур — еще один важный аспект, поэтому рекомендуется использовать защитные кремы с натуральными маслами, которые создают барьер и сохраняют влагу.

Также важно поддерживать барьерную функцию кожи с помощью кремов и сывороток с церамидами, которые укрепляют её и делают менее уязвимой к внешним воздействиям. Эти простые, но эффективные шаги помогут поддерживать здоровье кожи зимой, несмотря на холод и активность.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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