Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рисовая вода — это удивительный природный эликсир, который веками использовался в восточной медицине и косметологии для поддержания красоты и здоровья кожи и волос. В последнее время рисовая вода становится всё более популярной благодаря своим многочисленным полезным свойствам и доступности.

Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원, CC BY-SA 2.0

Рисовая вода — это жидкость, которая остаётся после того, как рис замочили. Она содержит много полезных веществ, таких как минералы, витамины и антиоксиданты. Эти вещества могут положительно влиять на состояние волос.

Рисовую воду можно использовать для ухода за волосами разными способами:

Ополаскивание после мытья головы . После того как вы помыли голову шампунем, нанесите рисовую воду на волосы и оставьте на 3-5 минут. Затем смойте тёплой водой. Это поможет укрепить волосы, сделать их более мягкими и блестящими.

. После того как вы помыли голову шампунем, нанесите рисовую воду на волосы и оставьте на 3-5 минут. Затем смойте тёплой водой. Это поможет укрепить волосы, сделать их более мягкими и блестящими. Маска для волос. Смешайте рисовую воду с вашим любимым кондиционером для волос и нанесите на влажные волосы. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой. Эта маска поможет восстановить повреждённые волосы, сделает их более упругими и эластичными.

Смешайте рисовую воду с вашим любимым кондиционером для волос и нанесите на влажные волосы. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой. Эта маска поможет восстановить повреждённые волосы, сделает их более упругими и эластичными. Спрей для волос. Налейте рисовую воду в пульверизатор и распылите на влажные волосы перед укладкой. Это придаст волосам дополнительный блеск и защитит их от вредного воздействия окружающей среды.

Рисовая вода — натуральный и доступный продукт, который может стать отличным помощником в уходе за волосами.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.





Рис — зёрна одноимённого растения.



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