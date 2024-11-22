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Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой

1:40
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Рисовая вода — это удивительный природный эликсир, который веками использовался в восточной медицине и косметологии для поддержания красоты и здоровья кожи и волос. В последнее время рисовая вода становится всё более популярной благодаря своим многочисленным полезным свойствам и доступности.

Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой
Фото: krdicmedia.korean.go.kr by 국립국어원, CC BY-SA 2.0

Рисовая вода — это жидкость, которая остаётся после того, как рис замочили. Она содержит много полезных веществ, таких как минералы, витамины и антиоксиданты. Эти вещества могут положительно влиять на состояние волос.

Рисовую воду можно использовать для ухода за волосами разными способами:

  • Ополаскивание после мытья головы. После того как вы помыли голову шампунем, нанесите рисовую воду на волосы и оставьте на 3-5 минут. Затем смойте тёплой водой. Это поможет укрепить волосы, сделать их более мягкими и блестящими.
  • Маска для волос. Смешайте рисовую воду с вашим любимым кондиционером для волос и нанесите на влажные волосы. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте тёплой водой. Эта маска поможет восстановить повреждённые волосы, сделает их более упругими и эластичными.
  • Спрей для волос. Налейте рисовую воду в пульверизатор и распылите на влажные волосы перед укладкой. Это придаст волосам дополнительный блеск и защитит их от вредного воздействия окружающей среды.

Рисовая вода — натуральный и доступный продукт, который может стать отличным помощником в уходе за волосами.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Рис — зёрна одноимённого растения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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