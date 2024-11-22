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Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой

1:13
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Методика пересадки волос DHI с применением специальной ручки Choi предполагает проведение процедуры практически без кровопотери через микропроколы.

Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как рассказал пластический хирург клиники IQPLASTIQUE Артем Плакида, этот метод менее инвазивный по сравнению с технологией FUI, где хирург создаёт каналы для пересадки волос с помощью сапфирового лезвия. Операция проводится под местным наркозом в стерильных условиях операционной.

На следующий день после процедуры пациент может вернуться к работе, однако следует избегать физических нагрузок и бережно относиться к области имплантации, подчеркнул эксперт.

Метод DHI подходит как для мужчин, так и для женщин. Технология позволяет пересаживать волосы на участки облысения, а также восстанавливать волосяной покров на бровях, бороде, шрамах и рубцах, пишет Газета.Ru.

Хирург подчёркивает, что при операции используются инструменты, подходящие для волос различной толщины, а приживаемость пересаженных волос составляет около 95% при соблюдении рекомендаций в период реабилитации.

Уточнения

Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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