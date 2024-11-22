Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Методика пересадки волос DHI с применением специальной ручки Choi предполагает проведение процедуры практически без кровопотери через микропроколы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как рассказал пластический хирург клиники IQPLASTIQUE Артем Плакида, этот метод менее инвазивный по сравнению с технологией FUI, где хирург создаёт каналы для пересадки волос с помощью сапфирового лезвия. Операция проводится под местным наркозом в стерильных условиях операционной.

На следующий день после процедуры пациент может вернуться к работе, однако следует избегать физических нагрузок и бережно относиться к области имплантации, подчеркнул эксперт.

Метод DHI подходит как для мужчин, так и для женщин. Технология позволяет пересаживать волосы на участки облысения, а также восстанавливать волосяной покров на бровях, бороде, шрамах и рубцах, пишет Газета.Ru.

Хирург подчёркивает, что при операции используются инструменты, подходящие для волос различной толщины, а приживаемость пересаженных волос составляет около 95% при соблюдении рекомендаций в период реабилитации.

Уточнения

Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.