Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой

Методика пересадки волос DHI с применением специальной ручки Choi предполагает проведение процедуры практически без кровопотери через микропроколы.
Как рассказал пластический хирург клиники IQPLASTIQUE Артем Плакида, этот метод менее инвазивный по сравнению с технологией FUI, где хирург создаёт каналы для пересадки волос с помощью сапфирового лезвия. Операция проводится под местным наркозом в стерильных условиях операционной.
На следующий день после процедуры пациент может вернуться к работе, однако следует избегать физических нагрузок и бережно относиться к области имплантации, подчеркнул эксперт.
Метод DHI подходит как для мужчин, так и для женщин. Технология позволяет пересаживать волосы на участки облысения, а также восстанавливать волосяной покров на бровях, бороде, шрамах и рубцах, пишет Газета.Ru.
Хирург подчёркивает, что при операции используются инструменты, подходящие для волос различной толщины, а приживаемость пересаженных волос составляет около 95% при соблюдении рекомендаций в период реабилитации.
Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти три дерева, популярные в ландшафтном дизайне, могут стать серьезной угрозой для участка и дома. Узнайте, какие ошибки стоит избегать.