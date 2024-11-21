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Как часто следует увлажнять кожу лица зимой?

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа лица особенно нуждается в увлажнении, так как холодный воздух, отопление и резкие перепады температуры могут сильно высушивать её. Регулярный и правильный уход поможет поддерживать её здоровье и красоту. Однако важно знать, как часто следует увлажнять кожу, чтобы не навредить ей.

Как часто следует увлажнять кожу лица зимой?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Частота увлажнения зависит от типа кожи

Для сухой кожи увлажнение необходимо несколько раз в день. Утром и вечером, а также после каждого умывания или контакта с холодным воздухом, нужно наносить увлажняющий крем. Кожа, склонная к жирности, также нуждается в увлажнении, но достаточно делать это 1-2 раза в день, чтобы не перегрузить её.

Увлажнение утром и вечером

Основное увлажнение нужно делать утром и вечером. Утром увлажняющий крем защищает кожу от внешних факторов, таких как холод и ветер, а вечером помогает восстановить её в процессе ночного отдыха. Не забывайте, что увлажнение должно быть регулярным, особенно в зимний период.

Дополнительное увлажнение в течение дня

Если кожа становиться сухой в течение дня, особенно в условиях отопления, можно использовать увлажняющие спреи или термальную воду. Они помогут восстановить баланс влаги, не испортив макияж.

Правильное увлажнение поможет вам избежать сухости и шелушений, а кожа будет выглядеть здоровой и сияющей.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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