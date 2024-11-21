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Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?

Моя семья » Красота и стиль

Правильно подобранная причёска способна преобразить внешний вид, добавив лёгкости и молодости. Стрижки и укладки, подчеркивающие черты лица, скрывающие возрастные изменения и придающие свежести, помогут создать стильный образ. Рассмотрим четыре причёски, которые визуально омолаживают.

Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мягкие локоны

Локоны средней длины создают романтичный и женственный образ. Они сглаживают резкие черты лица и придают причёске объём, который ассоциируется с молодостью. Используйте крупную плойку или бигуди для создания мягких волн.

Каре с удлинением

Удлинённое каре визуально вытягивает лицо, убирая акцент с мелких морщинок. Эта стрижка выглядит современно и стильно, особенно если дополнить её воздушной челкой. Каре подходит для любого возраста и типа волос.

Небрежные пучки и хвосты

Высокий или низкий пучок с выбивающимися прядями создаёт непринуждённый и свежий вид. Такой стиль подходит для повседневной жизни и особых случаев. Небрежность добавляет образу естественности, что делает лицо моложе.

Чёлка

Прямая или косая чёлка скрывает морщины на лбу и подчёркивает глаза. Лёгкая, текстурированная чёлка добавляет озорства и делает образ более живым.

Эти причёски не только добавляют стиля, но и визуально молодят. Подберите вариант, подходящий вашему типу лица и структуре волос, чтобы всегда выглядеть свежо и привлекательно.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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