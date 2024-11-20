Стилист Романова раскрывает секреты выбора шубы для зимы 2024

Зима близко, и если вы уже задумываетесь о новом зимнем гардеробе, стоит обратить внимание на шубы, которые в этом сезоне будут особенно актуальны. Стилист-имиджмейкер Марина Романова делится своими рекомендациями по выбору моделей, которые будут в тренде. Одним из основных советов является выбор однотонной шубы, предпочтительно в насыщенных натуральных цветах, таких как темно-коричневый или светло-серый. Черные и слишком темные модели, особенно длинные, лучше избегать — они могут "съесть" образ.
Еще одна популярная модель — короткая шуба. Это отличный выбор для девушек с фигурой "песочные часы", так как она визуально стройнит и подчеркивает формы. Оптимальная длина — до середины бедра, но не ниже. Для активных женщин, которые не сидят на месте, рекомендуется обратить внимание на шубы с коротким ворсом. "Барашек" остается в топе уже не первый сезон и продолжает радовать любителей стильных и удобных вещей.
Особняком стоит белоснежная шуба, которая считается настоящим трендом, но подойдет не всем. Эта модель скорее для особых случаев, так как она не слишком практична для ежедневной носки, особенно в условиях городской суеты.
Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.
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