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Какая причёска подойдёт для зимнего свадебного торжества?

Моя семья » Красота и стиль

Зимняя свадьба — это сказочная атмосфера, холодные оттенки и сверкающий снег. Выбор причёски для такого торжества имеет большое значение, ведь она должна не только подчеркивать вашу красоту, но и гармонировать с тематикой зимы. Рассмотрим варианты причёсок, которые подойдут для этого особенного дня.

Какая причёска подойдёт для зимнего свадебного торжества?
Фото: unsplash.com by Luis Tosta, PDM

Классические пучки с аксессуарами

Элегантный пучок — беспроигрышный вариант для зимней свадьбы. Эта причёска открывает шею и плечи, идеально сочетается с платьями с высоким воротником или открытой спиной. Добавьте к пучку блестящие заколки, снежинки или шпильки с жемчугом, чтобы подчеркнуть зимнюю тематику.

Распущенные локоны с мягкими волнами

Для невест, предпочитающих романтичный образ, подойдут мягкие волны. Локоны можно украсить тонким венком из серебристых веточек или кристаллов, что создаст эффект зимнего блеска. Такая причёска особенно хорошо смотрится с длинными платьями и вуалью.

Косы с зимними элементами

Плетения всегда остаются в тренде. Французская коса или объемное плетение с добавлением снежинок, лент или страз добавит образу сказочной нежности. Косы также удобны, поскольку держатся в течение всего торжества.

Зимняя свадьба — это возможность проявить свою индивидуальность. Выберите причёску, которая будет гармонировать с вашим образом и подчеркнет волшебство этого дня.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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