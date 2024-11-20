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Как крупные петли и вязание вернулись в модные коллекции

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Вязаные вещи вернулись в моду благодаря спросу на более доступную и осознанную моду, которая ориентирована на реальную жизнь. Если ранее трикотаж считался слишком простым для высокой моды, то теперь вязаные изделия успешно заняли место на мировых подиумах. Одним из ярких трендов сезона осень-зима 2024/25 стали крупные петли в вязаных платьях и свитерах. Дизайнеры, такие как Stella McCartney и Missoni, адаптировали эту тенденцию, создав стильные, но носибельные образы, включая оверсайз-свитера и яркие аксессуары.

Как крупные петли и вязание вернулись в модные коллекции
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Еще одной важной деталью стали объемные вязаные шарфы, которые не только украшают образ, но и служат практичным аксессуаром для холодных дней. В этом сезоне такие изделия стали частью коллекций Balenciaga и Etro, которые предлагают яркие, этнически украшенные модели. Помимо этого, вязаные вещи с горлышком, как водолазки и свитера с огромными воротниками, также приобрели популярность, особенно в коллекциях Acne Studios и Alexander McQueen. Вязаные кардиганы также остаются в моде, особенно в сочетании с топами или лонгсливами, как это показали Gucci и Chanel.

Уточнения

Кашеми́р (от фр. сасһеmirе, нем. Kaschmir, англ. cashmere), также кашми́р, камиши́р — очень тонкая, мягкая и тёплая материя саржевого переплетения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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