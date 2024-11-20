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Дерматолог рассказала, как защитить кожу от холодов и сухого воздуха

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Зимой кожа требует особой заботы из-за воздействия холода и сухого воздуха в помещениях, где работает отопление. Врач-дерматолог Оксана Ильина объясняет, что сухость и обезвоживание — это основные проблемы, с которыми сталкивается кожа в холодное время года. Резкие перепады температур нарушают защитный барьер, что может привести к потере упругости и повышенной чувствительности кожи. Для поддержания здоровья кожи Оксана рекомендует использовать увлажняющие сыворотки, особенно на основе гиалуроновой кислоты, которая помогает удерживать влагу.

Дерматолог рассказала, как защитить кожу от холодов и сухого воздуха
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, осень и зима — отличное время для кислотного ухода, который способствует отшелушиванию и нормализации работы сальных желез. Кислоты, такие как молочная, лимонная и яблочная, помогают поддерживать свежесть кожи и избавляться от покраснений. Особенно важен уход за губами, которые подвержены трещинам и шелушению из-за сухости воздуха. Врач советует не забывать о водном балансе и выбирать увлажняющие составы для губ, а также использовать мягкий скраб раз в неделю.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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