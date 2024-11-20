Топовые модели пуховиков на зиму 2024 года

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пуховик — незаменимый элемент зимнего гардероба, сочетающий комфорт и стиль. Зимой 2024 года дизайнеры предлагают интересные модели, которые помогут выделиться в толпе и при этом согреть в морозы. Рассмотрим, какие пуховики окажутся в центре модных тенденций.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Оверсайз остается на пике

Массивные пуховики свободного кроя не теряют актуальности. Их объем позволяет создать многослойный образ, идеально подходящий для холодной погоды. Особенно популярны модели с широким воротником и длинным кроем до середины икры.

Металлик и яркие цвета

Зимой 2024 года внимание привлекут пуховики с металлическим блеском. Оттенки серебра, золота и бронзы — главный выбор для тех, кто любит экспериментировать. Также в тренде насыщенные цвета, такие как кобальтовый синий, изумрудный и солнечный желтый.

Стеганые узоры

Необычные стеганые рисунки придают пуховикам индивидуальность. Геометрия, волны или сложные орнаменты делают верхнюю одежду стильной и современной.

Эко-материалы

Забота об экологии остается важной темой. Модели из переработанных материалов и наполнители на основе биоразлагаемых компонентов становятся выбором номер один для ответственных покупателей.

Пуховики-кейпы

Эта оригинальная модель совмещает в себе тепло пуховика и элегантность кейпа. Свободный силуэт и интересный крой делают такой вариант идеальным для городской зимы.

Зима 2024 — это время ярких решений и смелых образов. Выбирайте пуховик, который подчеркнет ваш стиль и обеспечит комфорт в любую погоду.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.