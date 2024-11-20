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Мешков под глазами не будет, если соблюдать эти 3 правила

1:09
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Мешки под глазами по утрам могут означать одно: медленное движение лимфы. Чем лучше она движется, тем больше вредоносных веществ покидает ваш организм. 

Мешков под глазами не будет, если соблюдать эти 3 правила
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Самые распространенные причины медленной лимфы:

  1. Употребление малого количества чистой воды или большого количества чая, кофе.
  2. Вы мало двигаетесь, из-за чего лимфа медленно движется по телу, так как мышцы не сокращаются. 
  3. Наличие мышечного напряжения в области шеи, плеч и грудной клетки.

Правила против отеков

Ужинайте до 19 часов. Еда не должна содержать быстрые углеводы. После ужина важно погулять примерно полчаса. Часть пути можно пройтись в быстром темпе. После прогулки можно выпить имбирный или травяной чай.

Лучшие способы поддерживать лимфатическую систему в течение дня

1. Силовые тренировки.
2. Миофасциальный релиз (самомассаж мячиками).
3. Дыхательные практики.
4. Работа с осанкой и шейным отделом позвоночника.

Уточнения

Лимфати́ческая систе́ма (лат. systema lymphaticum) — часть сосудистой системы у позвоночных животных, дополняющая сердечно-сосудистую систему.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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