Мешков под глазами не будет, если соблюдать эти 3 правила

Мешки под глазами по утрам могут означать одно: медленное движение лимфы. Чем лучше она движется, тем больше вредоносных веществ покидает ваш организм.
Самые распространенные причины медленной лимфы:
Ужинайте до 19 часов. Еда не должна содержать быстрые углеводы. После ужина важно погулять примерно полчаса. Часть пути можно пройтись в быстром темпе. После прогулки можно выпить имбирный или травяной чай.
1. Силовые тренировки.
2. Миофасциальный релиз (самомассаж мячиками).
3. Дыхательные практики.
4. Работа с осанкой и шейным отделом позвоночника.
Лимфати́ческая систе́ма (лат. systema lymphaticum) — часть сосудистой системы у позвоночных животных, дополняющая сердечно-сосудистую систему.
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