Мешков под глазами не будет, если соблюдать эти 3 правила

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мешки под глазами по утрам могут означать одно: медленное движение лимфы. Чем лучше она движется, тем больше вредоносных веществ покидает ваш организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Самые распространенные причины медленной лимфы:

Употребление малого количества чистой воды или большого количества чая, кофе. Вы мало двигаетесь, из-за чего лимфа медленно движется по телу, так как мышцы не сокращаются. Наличие мышечного напряжения в области шеи, плеч и грудной клетки.

Правила против отеков

Ужинайте до 19 часов. Еда не должна содержать быстрые углеводы. После ужина важно погулять примерно полчаса. Часть пути можно пройтись в быстром темпе. После прогулки можно выпить имбирный или травяной чай.

Лучшие способы поддерживать лимфатическую систему в течение дня

1. Силовые тренировки.

2. Миофасциальный релиз (самомассаж мячиками).

3. Дыхательные практики.

4. Работа с осанкой и шейным отделом позвоночника.

Уточнения

Лимфати́ческая систе́ма (лат. systema lymphaticum) — часть сосудистой системы у позвоночных животных, дополняющая сердечно-сосудистую систему.



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