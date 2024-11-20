Пять важных шагов для ухода за чувствительной кожей зимой

Зима может стать настоящим испытанием для кожи, особенно для обладательниц сухой и чувствительной кожи. Снижение температуры, перепады между холодным воздухом и отоплением усиливают проблемы с сухостью, трещинами и шелушением.
Косметолог Ирина Созинова дает несколько советов по уходу за кожей в зимнее время. Основное внимание стоит уделить увлажнению. Используйте более питательные кремы, наносите их сразу после душа и не забывайте о ночном уходе. Также важно правильно заботиться о коже губ, используя питательные бальзамы с натуральными маслами и восками.
Для защиты от мороза стоит выбирать кремы без воды, которые создадут барьер и предотвратят потерю влаги. Внутреннее питание кожи также играет важную роль, поэтому в рацион должны входить жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые поддерживают увлажнение и укрепляют барьерные функции кожи.
Для чувствительной кожи рекомендуется избегать агрессивных средств и не использовать горячую воду. И, конечно, важно пить достаточно воды, чтобы поддерживать увлажнение и эластичность кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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