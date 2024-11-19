Тренды макияжа и причесок для Нового года 2025

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для встречи Нового года 2025, который пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, важно учитывать предпочтения символа года при выборе прически и макияжа. В этом году актуальны естественность и сдержанность. Прически, такие как свободные локоны или легкие волны, идеально подойдут для новогодней ночи.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Также стоит использовать аксессуары, например, заколки с изображением змеи или ободки с чешуей. Для любителей экспериментов можно попробовать зеленые пряди или временную окраску. В плане объема стоит создать натуральный пышный стиль, избегая излишнего применения укладочных средств.

Что касается макияжа, то акцент стоит делать на естественность, при этом не забывая о стойкости и эффектности. Макияж в стиле балеткор, с пастельными оттенками, сияющей кожей и активным румянцем будет актуален. Важно использовать зеленый цвет, который символизирует знак года, а также другие яркие оттенки, такие как синий, голубой и металлик. Стрелки, блески и стразы помогут добавить образу новогоднего сияния.

В тренде также яркие туши, карандаши и цветные подводки для глаз. Для завершенности образа лучше выбрать нюдовые оттенки для губ и акцентировать внимание на глазах с помощью ярких теней и блесток, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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