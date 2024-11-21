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Иконы стиля. 5 звёзд, чьи образы заставляют затаить дыхание

4:38
Моя семья » Красота и стиль

Стиль — это искусство самовыражения, которое многие знаменитости используют для создания своего уникального образа. Эти люди становятся иконами моды благодаря своему чувству стиля, смелым экспериментам и умению сочетать различные элементы гардероба. Давайте рассмотрим пятерых самых стильных звёзд современности, чьи образы вдохновляют миллионы поклонников по всему миру.

Иконы стиля. 5 звёзд, чьи образы заставляют затаить дыхание
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Рианна

Рианна известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе дерзкий гламур и уличную моду. Она не боится экспериментировать с яркими цветами, необычными формами и текстурами. Её наряды часто становятся предметом обсуждения в мире моды, а сама певица регулярно появляется на обложках ведущих журналов о стиле жизни.

Примеры образов:

На одном из своих выступлений Рианна появилась в платье-сетке, украшенном кристаллами Swarovski, что вызвало настоящий фурор среди поклонников и критиков. Ещё одним запоминающимся образом стало её появление на Met Gala в 2018 году в образе Папы Римского, созданным дизайнером John Galliano.

2. Блейк Лайвли

Блейк Лайвли — настоящая икона стиля Голливуда. Её элегантные и утончённые образы всегда привлекают внимание. Актриса умело сочетает классику с современными трендами, создавая неповторимые луки, которые восхищают публику.

Примеры образов: 

Одним из самых запоминающихся выходов Блейк стал Met Gala в 2020 году, где она появилась в роскошном платье от Versace, украшенном драгоценными камнями. Также актриса часто выбирает платья с пышными юбками и глубокими вырезами, подчеркивающими её женственность.

3. Гарри Стайлс

Гарри Стайлс стал настоящим революционером в мире мужской моды. Он смело нарушает традиционные границы и смешивает элементы мужского и женского стилей, создавая уникальные и яркие образы. Его любовь к ярким принтам, необычным аксессуарам и нестандартным сочетаниям делает его одним из самых обсуждаемых знаменитостей в мире стиля.

Примеры образов: 

Один из самых известных выходов Гарри — выступление на фестивале Coachella, когда он появился в блестящем комбинезоне с перьями. Ещё одно яркое событие — показ Gucci на Неделе моды в Милане, где певец был одет в костюм с принтом в виде цветов.

4. Зендея

Зендея — молодая звезда, которая уже успела завоевать сердца миллионов поклонников своей оригинальностью и чувством стиля. Она мастерски комбинирует современные тренды с винтажными элементами, создавая образы, которые одновременно выглядят свежо и изысканно.

Примеры образов: 

Одно из самых ярких появлений Зендеи на Met Gala 2018 года. На модном подиуме она воплотила образ Жанны д'Арк, демонстрируя свою непревзойденную силу и стиль. Основой этого эффектного образа стало сверкающее серебристое платье от Versace, напоминающее средневековую кольчугу. Мастера завершили образ дерзким каштановым бобом с эффектной челкой, ставшей последним штрихом в этом броском воинственном наряде.

5. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян — одна из самых влиятельных фигур в мире моды. Её образы часто задают новые тренды и становятся объектом подражания для миллионов людей. Ким умеет играть с пропорциями и формами, создавая скульптурные силуэты, которые подчёркивают её фигуру.

Примеры образов: 

Знаменитый образ Ким на Met Gala в 2021 году, полностью в чёрном костюме от макушки до ног, сделанном из плотного спандекса и кожи, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Также запомнился её выход на Met Gala в 2019 году в облегающем платье от Thierry Mugler, которое идеально подчеркнуло её формы.

Эти пять знаменитостей доказывают, что стиль — это не просто одежда, а способ выразить свою индивидуальность и создать уникальный образ. Их смелые эксперименты и умение сочетать несочетаемое делают их настоящими иконами моды, которыми восхищаются поклонники по всему миру.

Уточнения

Га́рри Э́двард Стайлз (англ. Harry Edward Styles; род. 1 февраля 1994, Реддитч, Вустершир) — английский певец, автор песен и актёр.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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