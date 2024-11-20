Как филлеры для лица помогают достичь желаемого результата

3:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы филлеры стали одной из самых популярных процедур в косметологии. Они позволяют корректировать возрастные изменения лица, улучшать контуры и объёмы, а также решать множество других эстетических задач. В этой статье мы разберём, что такое филлеры, какие задачи они решают и кому могут подойти.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое филлеры?

Филлеры — это инъекционные препараты, которые вводятся под кожу для коррекции различных недостатков. Основной задачей филлеров является заполнение морщин, увеличение объёма тканей, улучшение контура лица и создание желаемого эффекта омоложения. Наиболее популярными компонентами филлеров являются гиалуроновая кислота, коллаген и гидроксиапатит кальция.

Какие проблемы решают филлеры?

— Коррекция морщин. Мелкие морщины вокруг глаз, носогубных складок и лба можно эффективно устранить с помощью филлеров.

— Увеличение объёма губ. Многие женщины мечтают о пухлых и выразительных губах. Филлеры помогут достичь этого без хирургического вмешательства.

— Изменение формы лица. Филлеры могут использоваться для увеличения скул, подбородка, щёк и даже для коррекции асимметрии лица.

— Устранение рубцов и шрамов. Некоторые виды филлеров способны сглаживать неровности кожи, делая их менее заметными.

— Лечение тёмных кругов под глазами. Гиалуроновые филлеры могут использоваться для устранения теней и мешков под глазами, создавая свежий и отдохнувший вид.

Кому подходят филлеры?

Филлеры подходят практически всем, кто хочет улучшить внешний вид своей кожи. Однако есть несколько категорий людей, которым особенно рекомендуется эта процедура:

Люди старше 30 лет. С возрастом кожа теряет свою естественную влагу и объём, поэтому филлеры становятся отличным способом борьбы с первыми признаками старения. Те, у кого выражены носогубные складки. Эти складки часто появляются уже после 25 лет и становятся всё глубже со временем. Филлеры позволяют заполнить эти углубления и сделать лицо более молодым. Женщины, желающие увеличить губы. Пухлые губы всегда были символом молодости и сексуальности. Филлеры дают возможность безопасно и быстро добиться желаемого результата. Любители контурной пластики. Если вы хотите изменить форму своего лица, но боитесь хирургической операции, филлеры станут отличной альтернативой. Пациенты с проблемами кожи. Люди, страдающие от акне, постакне, рубцов или пигментных пятен, могут использовать филлеры для выравнивания поверхности кожи и улучшения ее внешнего вида.

Противопоказания

— Беременность и период лактации.

— Аллергия на компоненты препарата.

— Наличие воспалительных процессов в зоне инъекции.

— Заболевания крови, такие как гемофилия.

— Аутоиммунные заболевания.

— Онкологические заболевания.

Перед проведением процедуры обязательно проконсультируйтесь с врачом-косметологом.

Филлеры — это эффективный и доступный метод поддержания красоты и молодости лица. Они безопасны, когда выполняются профессионалами, и предоставляют широкий спектр возможностей для улучшения внешности.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



