Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой

Нависшее веко может стать проблемой при нанесении макияжа, но, с помощью трёх золотых правил мейкапа для глаз с такой особенностью, вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность и сделать взгляд более глубоким и выразительным.
Три золотых правила макияжа для нависшего века
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.