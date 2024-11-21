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Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой

0:52
Моя семья » Красота и стиль

Нависшее веко может стать проблемой при нанесении макияжа, но, с помощью трёх золотых правил мейкапа для глаз с такой особенностью, вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность и сделать взгляд более глубоким и выразительным.

Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Три золотых правила макияжа для нависшего века

  1. Затемнение неподвижного века. Используйте тени на два тона темнее вашей кожи, чтобы визуально приподнять веко и раскрыть взгляд. Тщательно растушуйте границы кистью.
  2. Применение блестящих теней. Наносите перламутровые тени на середину подвижного века и чуть выше складки, чтобы создать иллюзию приподнятого века.
  3. Использование водостойкой туши. Для предотвращения отпечатков туши на верхнем веке выбирайте водостойкие формулы, которые обеспечат стойкость макияжа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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