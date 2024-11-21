Три простых правила макияжа, с которыми нависшее веко перестанет быть проблемой

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Нависшее веко может стать проблемой при нанесении макияжа, но, с помощью трёх золотых правил мейкапа для глаз с такой особенностью, вы сможете подчеркнуть свою индивидуальность и сделать взгляд более глубоким и выразительным.

Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Три золотых правила макияжа для нависшего века

Затемнение неподвижного века. Используйте тени на два тона темнее вашей кожи, чтобы визуально приподнять веко и раскрыть взгляд. Тщательно растушуйте границы кистью. Применение блестящих теней. Наносите перламутровые тени на середину подвижного века и чуть выше складки, чтобы создать иллюзию приподнятого века. Использование водостойкой туши. Для предотвращения отпечатков туши на верхнем веке выбирайте водостойкие формулы, которые обеспечат стойкость макияжа.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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