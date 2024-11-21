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Названы самые стильные оттенки верхней одежды этой зимы для дофаминового заряда

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Зимой в тренде сразу шесть цветовых оттенков, включая вишнёвый, шоколадный и крем-брюле. Об этом рассказала стилист и старший редактор моды Lamoda Полина Федотова.

Названы самые стильные оттенки верхней одежды этой зимы для дофаминового заряда
Фото: flickr.com by Andy Atzert, CC BY 2.0

По её словам, в этом зимнем сезоне многие говорят о бордовой палитре, но сложно найти более благородный, яркий и универсальный цвет. Вишнёвый хорошо сочетается с белым, чёрным, бежевым и серым, а также с нестандартными комбинациями, например, с хаки, как на последних показах Gucci.

Также эксперт отметила популярность оттенка крем-брюле. Она советует сочетать его с мехом, обувью и головными уборами для создания фактурных образов.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на шоколадный оттенок. Он добавляет тепла и уюта, а также подходит для составления монохромных комплектов с разными фактурами: шерстью, кожей, трикотажем, мехом и замшей, пишет Газета.Ru.

Любителям пастельных оттенков стилист предлагает носить одежду цвета сахарной ваты, например, розовую. Дизайнеры Coach, Dries van Noten и Jil Sander создали образы, которые поднимают настроение и напоминают о лете.

"Представьте: вокруг серость, на улице холод, а на лицах людей — бегущая строка "в ожидании праздников". И тут вы идете в пушистой розовой шубе или леденцовом пуховике. Дофаминовый заряд обеспечен не только вам, но и окружающим — невозможно не улыбнуться, когда видишь перед собой нежное облачко, напоминающее о лете, аттракционах и сладкой вате", — сказала Федотова.

Ещё один актуальный зимний оттенок — землисто-зелёный. Он напоминает о природе и её увядании, поэтому часто встречается на показах Schiaparelli, Hermes и Fendi.

Также Полина советует добавить в гардероб сапфировый синий оттенок, который похож на чёрный и ассоциируется с морскими глубинами, сливами и драгоценными камнями.

Уточнения

Верхняя одежда — группа товаров, объединённых по общему признаку «предметы одежды для ношения на улице». 

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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