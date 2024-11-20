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Почему опасно носить крупные и тяжёлые серьги?

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Крупные и тяжелые серьги часто становятся изюминкой образа, но их регулярное ношение может нанести вред здоровью ушей. Независимо от красоты аксессуара, важно учитывать его влияние на кожу и мочки ушей, чтобы избежать неприятных последствий.

Почему опасно носить крупные и тяжёлые серьги?
Фото: commons.wikimedia.org by Marie Claire Korea, CC BY 3.0

Механическое повреждение мочек

Тяжелые серьги создают чрезмерное давление на мочки ушей, что может привести к их растяжению. Со временем кожа на этом участке теряет эластичность, а проколы становятся шире. В крайних случаях возможно разрывание мочки, требующее хирургического вмешательства.

Воспаления и раздражения

Массивные аксессуары могут тереться о кожу и вызывать раздражение. Кроме того, при частом ношении тяжелых серёжек увеличивается риск воспалений в месте прокола из-за трения или попадания микробов. Особенно это опасно при ношении украшений из низкокачественных материалов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Проблемы с позвоночником и осанкой

Хотя это может звучать неожиданно, но ношение очень тяжёлых украшений может повлиять на осанку. Постоянная нагрузка на шею и уши заставляет мышцы компенсировать дисбаланс, что со временем может привести к болям в шее и плечах.

Как избежать риска?

Если вы любите крупные серьги, выбирайте легкие материалы, такие как пластик или дерево. Носите их только в особых случаях и не забывайте давать ушам отдых.

Серьги должны быть не только красивыми, но и безопасными для здоровья. Выбирая аксессуары, обращайте внимание на их вес и материал, чтобы сохранить красоту и здоровье ваших ушей.

Уточнения

Серьги серёжки — украшение, носимое в ушах, в которых для этого необходимо проколоть отверстия.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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