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Самые модные принты зимних свитеров 2024 года

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Свитер — обязательный элемент зимнего гардероба, который сочетает тепло и стиль. В сезоне 2024 дизайнеры предлагают смелые принты, которые подчеркнут индивидуальность и станут ярким акцентом образа. Узнайте, какие узоры будут в тренде этой зимой.

Самые модные принты зимних свитеров 2024 года
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Геометрия и абстракция

Геометрические узоры остаются на пике популярности. Ромбы, полоски, квадраты и абстрактные формы — всё это добавляет свитеру современный вид. Такие принты прекрасно смотрятся в сочетании с однотонными брюками или юбками.

Скандинавские мотивы

Зима невозможна без классических узоров, вдохновлённых северными странами. Олени, снежинки и звёзды станут главным элементом уютных свитеров. Эти принты подходят как для домашнего отдыха, так и для прогулок.

Животные принты

Леопардовый, зебровый и тигровый узоры перекочевали с подиумов на зимние свитера. Однако в 2024 году дизайнеры рекомендуют выбирать необычные расцветки, например, пастельные или яркие.

Надписи

Свитеры с текстами, лозунгами или мотивирующими фразами остаются в тренде. Такие модели помогут выразить вашу индивидуальность и настроение.

Цветочные узоры

Нежные цветочные принты создают контраст с зимней погодой. Они добавляют романтичности и поднимают настроение.

Модные свитеры зимы 2024 — это сочетание яркости, уюта и оригинальности. Выбирайте принт, который подходит вашему стилю, и оставайтесь в тренде даже в морозы!

Уточнения

Сви́тер — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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