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Зимние лайфхаки для стойкой укладки

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Зима — сложное время для укладки волос. Мороз, ветер и необходимость носить шапку или капюшон могут испортить даже самую стильную причёску. Чтобы ваша укладка оставалась безупречной в любых погодных условиях, важно знать секреты правильной фиксации.

Зимние лайфхаки для стойкой укладки
Фото: freepik.com by teksomolika, PDM

Подготовка волос перед укладкой

Успех причёски начинается с подготовки. Используйте лёгкие укладочные средства, такие как мусс или пенка, чтобы придать объём и текстуру. Избегайте применения гелей и восков, которые могут утяжелить волосы, особенно под головным убором.

Использование правильных фиксирующих средств

Для зимы подойдут средства с сильной, но эластичной фиксацией. Лак для волос должен быть устойчивым к влаге, чтобы укладка не теряла форму из-за перепадов температуры или снежной погоды. Спреи с термозащитой обеспечат дополнительную защиту от холода.

Выбор причёски

Отдавайте предпочтение укладкам, которые устойчивы к внешним воздействиям. Это могут быть низкие пучки, гладкие хвосты или плетения. Локоны можно зафиксировать невидимками, чтобы они не распадались под шапкой.

Как носить головной убор без вреда для укладки

Выбирайте свободные шапки из мягких материалов, которые не будут сильно приминать волосы. Перед надеванием головного убора попробуйте завязать волосы в лёгкий пучок или спрятать их под платок. Это поможет сохранить форму причёски.

Правильная фиксация причёски зимой — залог стильного образа. Подготовив волосы и выбрав подходящие средства, вы сможете сохранить укладку даже в морозы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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