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Главные модные ошибки при выборе аксессуаров к шубе

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Шуба — символ элегантности и роскоши, но неправильно подобранные аксессуары могут испортить её изысканный вид. Чтобы создать гармоничный образ, важно избегать вещей, которые не сочетаются с этим элементом гардероба.

Главные модные ошибки при выборе аксессуаров к шубе
Фото: flickr.com by markjhandel, CC BY 2.0

Объёмные сумки

Сумки больших размеров не только портят визуальный баланс, но и могут повредить мех. Особенно это касается моделей с грубыми ремнями или цепочками. Лучше выбрать небольшую сумочку-клатч или модель с короткими ручками.

Грубая обувь

Шуба плохо сочетается с массивными ботинками или кроссовками. Такая обувь создаёт дисгармонию в образе, лишая его утончённости. Вместо этого отдавайте предпочтение сапогам на каблуке или аккуратным ботильонам.

Яркие шарфы и шапки

Кричащие аксессуары могут отвлекать внимание от шубы и делать образ излишне пёстрым. Лучше остановиться на аксессуарах из натуральных материалов в нейтральных тонах, которые подчеркнут достоинства верхней одежды.

Бижутерия крупного размера

Массивные украшения, особенно выполненные из пластика, нарушают гармонию элегантного образа. Подбирайте минималистичные украшения, которые подчеркнут утончённость стиля.

Как избежать ошибок?

При создании образа с шубой важно помнить, что она сама по себе является акцентным элементом. Выбирайте аксессуары, которые подчёркивают её элегантность, а не отвлекают от неё.

Правильный выбор аксессуаров к шубе позволит создать стильный и гармоничный образ, сохранив его утончённость.

Уточнения

Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.

Аксессуар в одежде — в теории моды это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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