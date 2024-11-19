Кожа лица без раздражений и акне: 2 эффективные маски с зелёной глиной
Медовая маска для борьбы с прыщами
Необходимые ингредиенты:
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- Одна столовая ложка бентонитовой глины.
- Столовая ложка воды.
- Одна столовая ложка меда.
Как приготовить:
- Соедините бентонитовую глину, мед и воду.
- Хорошо перемешайте ингредиенты, пока смесь не приобретет однородную консистенцию.
- Нанесите маску на лицо на 15 минут.
- Смойте теплой водой.
Успокаивающая маска из йогурта и зеленой глины
Необходимые ингредиенты:
- Одна столовая ложка бентонитовой глины.
- Одна столовая ложка йогурта.
Как приготовить:
- Смешайте бентонитовую глину и йогурт.
- Нанесите маску на лицо.
- Дайте ей высохнуть в течение 10-15 минут.
- Смойте теплой водой.
Уточнения
Бентони́т (англ. Bentonite) — природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладает свойством разбухать при гидратации (в 14—16 раз).
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру