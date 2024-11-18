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Дерматолог рассказала, можно ли остаться без волос, если ходить в морозы без шапки

3:58
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Врачи сообщили о том, что прогулки без шапки в мороз могут привести к преждевременному старению кожи лица и выпадению волос. По мнению врачей, отсутствие головного убора может негативно сказаться на состоянии головы, лица и шеи из-за спазма сосудов и нарушения кровообращения, что в свою очередь может негативно повлиять на волосяные луковицы.

Дерматолог рассказала, можно ли остаться без волос, если ходить в морозы без шапки
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Это сообщение в беседе с Pravda.Ru прокомментировала врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова.

Эксперт утверждает, что хождение зимой без шапки не означает, что вы останетесь без волос. Она напомнила, что длительное переохлаждение действительно вредно для кожи, так как это приводит к спазму сосудов как на поверхности кожи, так и на волосистой части головы. В результате ухудшается питание волосяных фолликулов, что может замедлить рост волос, вызвать их выпадение и уменьшить густоту, если переохлаждение будет регулярным. Однако это не может привести к полному облысению, хотя качество волос может ухудшиться, подчеркнула трихолог.

Важно понимать, что восприятие температуры у всех разное, добавила специалист. Организм реагирует на переохлаждение, и спазм сосудов — это защитный механизм, который помогает сохранить тепло. Например, мы знаем, что -10 градусов в Санкт-Петербурге переносятся гораздо сложнее, чем те же -10 в Новосибирске. Поэтому всё зависит от местности.

"Поэтому, естественно, минусовая температура — это всё равно какое никакое а сокращение сосудов, сужение сосудов, соответственно уменьшение питания волосяного фолликула", — сказала Галлямова.

Время, которое человек может находиться на улице без шапки, очень индивидуально, подчеркнула врач.

"Это очень индивидуально. У кого-то хорошие защитные силы организма, большой потенциал в волосяном фолликуле, он не среагирует даже при сильном охлаждении, а кому-то достаточно погулять на улице 1-2 раза для того, чтобы волосы восприняли это как стресс. Всё очень индивидуально. Это же зависит от индивидуальных особенностей организма и от потенциала волосяного фолликула. Если вы замерзли, это плохо", — отметила Галлямова.

При этом отсутствие шапки никак не влияет на кожу, добавила эксперт. Кожа — это единый орган, и если вы замерзаете, то сосуды спазмируются. Если вы не замерзаете, можно посмотреть красивые фильмы, где люди бегают под снегом в мороз без шапки, и ничего с ними не происходит, потому что тело согрето. Поэтому всё относительно, уверена она.

"Но шапку нужно носить даже не с целью защитить от холода волосы, а с целью предотвратить различные невриты лицевого нерва. Потому что лицевой нерв, тройничный нерв, это невриты, которые развиваются от переохлаждения, вот это более опасная вещь, которая очень тяжело поддается лечению, между прочим", — подчеркнула трихолог.

Не допускать переохлаждения тела — это, конечно, важно, отметила врач. Вся наша одежда предназначена для этого. Галлямова считает, что сообщения о старении кожи лица из-за отсутствия шапки выдумано из-за того, что нужно пользоваться кремами, чтобы не испарялась влага с поверхности кожи. От этого кожа стареет и пересушивается. Летом она пересушивается, зимой — намного сильнее. Это может косвенно влиять на старение, но никак напрямую, уверена специалист.

Для кожи лучше наносить жирный крем в морозы и увлажнять её вечером дома. Если у вас дома очень тепло, и вы любите тепло, и сильно включены батареи, то нужен увлажнитель воздуха. Это хорошо для кожи, добавила дерматолог.

Уточнения

Ша́пка (фр. chape — «крышка», «колпак», от лат. cappa) — в русском языке общее название для разных видов головных уборов, особенно мягких или теплых; в отличие от шляпы, у шапки нет полей. 

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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