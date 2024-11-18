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В чём нужно встречать новый 2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи?

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Согласно Восточному календарю, 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы он прошел удачно, учтите предпочтения символа при подготовке к празднику.

В чём нужно встречать новый 2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи?
Фото: flickr.com by epicharmus, CC BY 2.0

Змея — символ 2025 года и центральная фигура праздника. Она любит натуральность, уют, минимализм и лаконичность. Проведите праздник в домашней компании с родными. Общественная служба новостей узнала, что надеть на Новый год Змеи 2025.

В чем встречать год Змеи 2025

  1. Цвет. Выбирайте зеленый, изумрудный, темно-зеленый или травяной цвета в праздничных нарядах. Избегайте неоновых оттенков, отдавая предпочтение природным оттенкам. Также подойдут серебристый и бордовый цвета. Чёрный и коричневый также приветствуются, они универсальны и загадочны. Для женщин также подойдут кремовый, серебристый и золотистый цвета, для мужчин — зеленый, коричневый, серый, болотный и темно-синий.
  2. Фасон. Выбирайте классический или строгий фасон. Подойдут элегантные платья и комбинезоны из пайеток. Подбирайте верх и низ контрастного цвета. Любительницам брючных костюмов подойдут широкие фасоны с блузками из полупрозрачных материалов и укороченные жакеты.
  3. Ткань. Выбирайте легкие и струящиеся ткани: шифон, шелк, атлас, хлопок или лен.
  4. Аксессуары. Аксессуары должны соответствовать образу. Яркое платье дополните яркими аксессуарами. Беспроигрышный вариант — серебристый клатч прямоугольной формы на цепочке. Обувь должна быть классической или необычной формы.
  5. Прическа. Сделайте локоны или волну, чтобы ваша причёска выглядела лёгкой, слегка небрежной, но при этом всё-таки достаточно ухоженной. Подойдут локоны "подружки серфера", "голливудская волна", "небрежный пучок".

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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