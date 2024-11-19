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Модные способы стилизовать водолазку этой зимой

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Водолазки — универсальная вещь, которая уже давно стала обязательной в осенне-зимнем гардеробе. Стильный и удобный элемент, который можно сочетать не только с джинсами или юбками, но и с платьями, блейзерами, комбинезонами и другими предметами одежды. Стилист Маша Ведерникова предлагает экспериментировать с фасонами, тканями и цветами, чтобы создать уникальные образы.

Модные способы стилизовать водолазку этой зимой
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Например, водолазка в сочетании с джинсами и сорочкой может стать отличным повседневным вариантом, а с мини-платьем она идеально подходит для зимы. Водолазки хорошо подходят для многослойности, они могут быть использованы даже под комбинезоны или яркие костюмы.

Для создания более гармоничного образа стилист советует комбинировать водолазку с яркими принтами или добавлять нейтральные цвета в сложные комплекты, тем самым подчеркивая баланс и тепло. Монохромные образы, выполненные в одном цвете, выглядят особенно эффектно и подходят для холодных месяцев, будь то черный, синий или бежевый.

Уточнения

Водолазка (банлон, бадлон, битловка, гольф) — тонкий обтягивающий свитер или фуфайка с воротом, закрывающим шею человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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