Модные способы стилизовать водолазку этой зимой

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Водолазки — универсальная вещь, которая уже давно стала обязательной в осенне-зимнем гардеробе. Стильный и удобный элемент, который можно сочетать не только с джинсами или юбками, но и с платьями, блейзерами, комбинезонами и другими предметами одежды. Стилист Маша Ведерникова предлагает экспериментировать с фасонами, тканями и цветами, чтобы создать уникальные образы.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Например, водолазка в сочетании с джинсами и сорочкой может стать отличным повседневным вариантом, а с мини-платьем она идеально подходит для зимы. Водолазки хорошо подходят для многослойности, они могут быть использованы даже под комбинезоны или яркие костюмы.

Для создания более гармоничного образа стилист советует комбинировать водолазку с яркими принтами или добавлять нейтральные цвета в сложные комплекты, тем самым подчеркивая баланс и тепло. Монохромные образы, выполненные в одном цвете, выглядят особенно эффектно и подходят для холодных месяцев, будь то черный, синий или бежевый.

Уточнения

Водолазка (банлон, бадлон, битловка, гольф) — тонкий обтягивающий свитер или фуфайка с воротом, закрывающим шею человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.