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Как избежать сухости и трещин на руках зимой

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Руки женщины выдают её возраст быстрее всего, поскольку кожа на них тонкая и подвержена воздействию различных факторов: от химии до холода. Чтобы сохранить их красивыми и ухоженными, важно уделять должное внимание увлажнению и защите кожи, особенно зимой. Косметолог Ирина Созинова делится рядом рекомендаций по уходу за руками.

Как избежать сухости и трещин на руках зимой
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, CC BY-SA 3.0

Одним из главных советов является интенсивное увлажнение, особенно с помощью питательных кремов с глицерином или маслами, которые помогают удерживать влагу. Также полезны парафиновые ванночки, которые не только увлажняют, но и расслабляют руки. Для защиты от холода важно носить перчатки из натуральных материалов, таких как шерсть или кожа, а для улучшения состояния кожи рекомендуется использовать ночные маски и регулярный пилинг.

Кроме того, важно пить достаточно воды и включать в рацион продукты с омега-3 жирными кислотами, такие как лосось и орехи, чтобы увлажнять кожу изнутри.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Как избежать сухости и трещин на руках зимой
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