Как невкусная еда и вечерние ужины приводят к перееданию

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто мы не осознаем, сколько лишних калорий потребляем за день. Диетолог Виктория Сергеева объясняет несколько факторов, которые влияют на наш интерес к еде. Одной из причин является невкусная и однообразная еда. В условиях постоянного ритма жизни мы склонны готовить простые блюда, что приводит к желанию "наградить" себя чем-то более вкусным, например, тортом или пиццей. Чтобы избежать таких срывов, стоит делать привычные блюда более разнообразными, добавляя специи или новые ингредиенты.

Фото: unsplash.com by Prastika Herlianti prastikaher, PDM

Еще одной причиной является желание переключиться. Когда мы находимся в состоянии стресса или тревоги, мозг часто ищет "быстрые" способы получить удовольствие, и еда становится таким выходом. В таком состоянии мы можем не контролировать, что и сколько едим. Также проблема возникает, когда мы едим в компании — на вечеринках или с друзьями. Часто мы не замечаем, что съели уже лишнее, поскольку едим одновременно и говорим, что мешает мозгу сосредоточиться на ощущениях от еды.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.



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