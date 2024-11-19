Как избавиться от жирового фартука и восстановить контуры тела после похудения

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Бариатрическая хирургия эффективно помогает пациентам быстро сбросить лишний вес, но в результате значительной потери массы тела часто возникает проблема избыточных тканей. Для решения этой проблемы на помощь приходит пластическая хирургия. Пациенты часто обращаются к пластическим хирургам с просьбой удалить лишнюю кожу и сформировать гармоничные контуры тела.

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Наиболее популярной операцией после похудения является абдоминопластика, которая позволяет избавиться от жировых складок на животе и восстановить тонус брюшной стенки.

Другими важными процедурами являются торсопластика, которая включает подтяжку кожи на животе, талии, бедрах и ягодицах, а также брахиопластика — операция для подтяжки кожи на верхних конечностях. В зависимости от клинической ситуации, пластический хирург выбирает наиболее подходящее вмешательство, включая дермолипоэктомию, мини-абдоминопластику или комбинированную операцию для удаления больших избытков тканей.

Однако операции не проводятся при определенных противопоказаниях, таких как заболевания сердца, диабет, кожные болезни и психические расстройства.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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