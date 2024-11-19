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Как борьба с лишним весом и физическая активность помогают избавиться от отеков

1:24
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Отечность — распространенная проблема, которая может быть вызвана несколькими факторами, даже у людей с нормальным весом. Нутрициолог Юлия Шарапова объясняет, как бороться с лишней жидкостью в организме и уменьшить отеки с помощью простых, но эффективных рекомендаций. Важно придерживаться здорового питания, ограничив соль, сахар и обработанные продукты, а также поддерживать здоровый вес, так как избыточные килограммы могут усугубить проблему.

Как борьба с лишним весом и физическая активность помогают избавиться от отеков
Фото: wikimedia.org by Iveto, CC BY 3.0

Физическая активность и регулярные лимфодренажные упражнения, такие как "Тараканчик", помогут улучшить кровообращение и ускорить обмен веществ. Важным аспектом является соблюдение питьевого режима — достаточно пить воду в течение дня, но избегать большого потребления жидкости перед сном. Кроме того, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, также способствует уменьшению отеков. Сон и отдых необходимы для восстановления организма, а контроль за артериальным давлением поможет избежать опухлости лица и тела.

Дополнительно Юлия рекомендует пить Иван-чай с мелиссой, который помогает очищать кишечник и активизировать обмен веществ. Однако важно помнить, что в случае серьезных заболеваний, вызывающих отеки, следует обратиться к врачу для консультации и лечения.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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