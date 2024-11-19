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Как избавиться от целлюлита без вреда для здоровья

1:19
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Целлюлит — это не просто эстетическая проблема, а комплексное состояние, требующее изменения образа жизни. Важными аспектами борьбы с ним являются правильное питание, достаточное потребление воды и регулярная физическая активность. Дарья Мануйленкова, чемпионка мира по бодифитнесу и фитнес-эксперт, поделилась эффективным комплексом упражнений, который поможет снизить проявления целлюлита. Она подчеркивает, что ключевым моментом является регулярность тренировок, рекомендую начать с двух занятий в неделю и постепенно увеличивать интенсивность до 4-5 раз.

Как избавиться от целлюлита без вреда для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Упражнения включают кардио (например, приставные шаги и прыжки на месте), а также различные виды приседаний и движения для укрепления ягодиц, бедер и мышц спины. Каждый комплекс выполняется по минуте с постепенным увеличением времени или сложности. Упражнения направлены на работу с проблемными зонами, такие как бедра, ягодицы и живот. Важно также укреплять спину, чтобы поддерживать общую физическую форму. В сочетании с правильным питанием и достаточной гидратацией, регулярные тренировки могут значительно улучшить внешний вид и повысить энергию.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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