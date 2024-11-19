Как вернуть здоровые ногти после гель-лака

Гель-лак стал неотъемлемой частью ухода за ногтями, но частое его использование может повредить ногтевую пластину. Если вы решили сделать перерыв и дать ногтям отдохнуть, важно правильно восстанавливать их после снятия покрытия.
Первое, что советуют специалисты — сократить длину ногтей, поскольку истонченная пластина может легко повредиться, если не обновить ноготь полностью. При снятии покрытия избегайте шлифовки или спиливания базы, так как это приведет к еще большему ослаблению ногтевой структуры. Восстановление можно ускорить с помощью специального воска или укрепляющих средств, которые помогут вернуть ногтям здоровый вид.
В случае сильных повреждений, таких как расслоение или онихолиз (когда ноготь отходит от ложа), рекомендуется использовать профессиональные лечебные препараты. Полное восстановление ногтей после повреждений от гель-лака и УФ-лампы может занять от 4 до 6 месяцев, и этот процесс лучше всего контролировать под присмотром мастера.
Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).
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