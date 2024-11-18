Обзор модных трендов на колготки для осени-зимы 2024 года

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Колготки, которые ранее воспринимались как простой и скучный аксессуар, в последние несколько сезонов приобрели особое внимание в модной индустрии. Бренды начали активно экспериментировать с этим элементом гардероба, предлагая разнообразные варианты, которые могут стать ярким акцентом в образе. Если раньше большинству женщин нравились только классические черные колготки (как капроновые, так и плотные), то сегодня тренды значительно расширились.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, PDM

В этом сезоне актуальны не только стандартные темные оттенки, но и более смелые и яркие модели. Среди них особое место занимают колготки цвета бургунди, белые, серые, ажурные и с люрексом. Эти модели привлекают внимание благодаря оригинальности и способности добавить стильности любому наряду.

Тренд на такие колготки позволяет выйти за рамки стандартной стилизации и сделать образ более выразительным и уникальным.

Уточнения

Колго́тки (от чеш. kalhoty, что в чешском означает «брюки») — вид нижнего белья, представляющий собой пару чулок, соединённую с трусами.



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