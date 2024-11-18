Советы по выбору маникюра с блеском для зимы от топ-мастера

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с блеском всегда вызывает разделение среди женщин: одни любят сияние на ногтях, другие отдают предпочтение матовым и спокойным вариантам. Однако для тех, кто не против блеска, есть масса идей, которые помогут сделать маникюр стильным и не слишком кричащим. Эксперт, топ-мастер Оксана Шубина, делится актуальными трендами, которые подойдут как для зимы, так и для новогодних праздников.

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Теплые оттенки для основы — отличный выбор для спокойного и элегантного дизайна с блеском. Бежевые, песочные и молочные тона делают маникюр мягким и не перегружают образ. Сияющий френч с холодным шиммером в зоне "улыбки" — идеальный вариант для новогоднего маникюра. Он смотрится празднично, но не вульгарно, особенно на длинных ногтях.

Для любителей более спокойных дизайнов Оксана рекомендует шиммерное омбре — с мягким переходом, который гармонично смотрится на ногтях средней длины. Также отличным вариантом для маникюра является втирка, которая подходит как для повседневного ношения, так и для вечерних мероприятий. Модные оттенки втирки — жемчужный и серебряный, они хорошо сочетаются с холодной и нейтральной базой.

Важный совет от эксперта: чем теплее база, тем мягче и элегантнее будет смотреться блеск. Идеи для маникюра, предложенные Оксаной Шубиной, помогут найти баланс между блеском и сдержанностью, что важно для создания гармоничного и стильного образа.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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