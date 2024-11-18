Как восстановить барьер кожи и избежать раздражений зимой

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодные месяцы кожа часто становится сухой и раздраженной из-за перепадов температур, сухого воздуха и тесной одежды. Это связано с нарушением барьерных функций кожи и микробиома. Барьерная функция кожи защищает от проникновения вредных веществ и удерживает влагу, а микробиом представляет собой экосистему полезных бактерий, поддерживающих здоровье.

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Когда эти функции нарушаются, кожа теряет эластичность и становится более восприимчивой к раздражениям. Эксперт Ирина Куроедова утверждает, что можно восстановить защитные функции кожи с помощью правильного ухода.

Основными рекомендациями для ухода за сухой кожей являются: деликатное очищение с использованием масел на безводной основе, которое поможет не только очистить, но и увлажнить кожу, предотвращая повреждение липидного слоя. Очень важно поддерживать увлажнение кожи с помощью кремов и средств, укрепляющих гидролипидный барьер. Эксперт сравнивает кожу с "кирпичной стеной", где липиды играют роль цемента. При их дефиците кожа становится более проницаемой для бактерий и аллергенов, что приводит к раздражениям.

Для ухода за чувствительной кожей лица полезно использовать тоник, который восстанавливает рН и обеспечивает дополнительное увлажнение, улучшая действие других средств.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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