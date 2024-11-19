Почему стоит включить сыворотку с витамином B3 в ежедневный уход за кожей?

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Витамин B3, или ниацинамид, стал одним из самых популярных ингредиентов в косметических средствах для ухода за кожей. Благодаря своим многочисленным полезным свойствам, сыворотки с этим компонентом могут значительно улучшить состояние кожи. Рассмотрим, почему стоит включить их в ежедневный уход.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Улучшение барьерной функции кожи

Ниацинамид помогает укрепить защитный барьер эпидермиса, предотвращая потерю влаги и защищая её от воздействия агрессивных внешних факторов. Это особенно важно для людей с сухой или чувствительной кожей.

Уменьшение воспалений и покраснений

Витамин B3 обладает противовоспалительными свойствами, что делает его отличным выбором для кожи, склонной к акне или раздражению. Он успокаивает воспалённые участки и снижает покраснения, обеспечивая более ровный тон.

Снижение признаков старения

Сыворотки с витамином B3 помогают улучшить микроциркуляцию и стимулируют выработку коллагена, что способствует уменьшению морщин и повышению упругости кожи. Это делает их идеальным выбором для тех, кто заботится о сохранении молодости.

Как использовать сыворотку с витамином B3?

Для наилучших результатов сыворотку следует наносить на очищенную кожу перед увлажняющим кремом. Использование такого средства утром и вечером помогает эпидермису сохранять увлажнённость и защищает его от внешних факторов.

Включив сыворотки с витамином B3 в свой ежедневный уход, вы получите более здоровую и сияющую кожу.

Уточнения

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 ; лекарственное средство.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.