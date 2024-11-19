Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки были так важны для древних египтян
Как за один день превратить жесткое авокадо в мягкое
Простые шаги к богатому урожаю малины без лишних усилий
Курс доллара приблизится к отметке в 102 рубля
Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью
Как продлить жизнь собаке: важные советы от кинолога
Математика против пробок: как учёные Петербурга планируют изменить дорожную ситуацию
Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства
Как замораживание продуктов поможет избежать потерь и сэкономить время

Хотите выглядеть моложе без пластики? Гуаша — ваш союзник!

2:24
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы массажёр для лица гуаша стал настоящим хитом в мире бьюти-индустрии. В этой статье мы расскажем о том, что такое гуаша, как его использовать, и какие преимущества он приносит для вашей кожи.

Хотите выглядеть моложе без пластики? Гуаша — ваш союзник!
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое гуаша

Гуаша — это массажёр, выполненный из натуральных материалов, таких как нефрит, кварц или другие камни. Его форма обычно напоминает гладкий скребок с закруглёнными краями, что позволяет легко проводить им по коже. Основная идея гуаша заключается в том, чтобы улучшить циркуляцию крови и лимфы, а также снять напряжение в мышцах лица.

Как использовать массажёр гуаша

  • Подготовка кожи. Перед началом массажа очистите лицо от макияжа и загрязнений. Нанесите на кожу увлажняющее средство или масло, чтобы массажёр легче скользил по поверхности.
  • Техника массажа. Начните с подбородка и двигайтесь вверх к скулам и лбу. Используйте плавные и мягкие движения, не нажимая слишком сильно на кожу. Рекомендуется делать 5-10 движений в каждом направлении.
  • Уделите внимание зонам. Обратите особое внимание на области, где вы чувствуете напряжение или отёчность, например, вокруг глаз или на лбу.
  • Завершение процедуры. После массажа можно оставить средство на коже для более глубокого увлажнения и питания.

Преимущества массажа гуаша

  • Улучшение кровообращения. Регулярное использование гуаша способствует улучшению кровообращения, что делает кожу более сияющей и здоровой.
  • Снятие отёков. Массажёр помогает уменьшить отёчность и застой жидкости, особенно в области под глазами.
  • Лифтинг-эффект. Благодаря активному воздействию на мышцы лица, гуаша помогает подтянуть контуры и сделать лицо более выразительным.

Массажёр для лица гуаша — это не только модный тренд, но и эффективный инструмент для ухода за кожей. Регулярное использование этого массажёра поможет вам сохранить молодость и красоту кожи. Не забывайте о важности правильной техники и регулярности процедур — только так вы сможете добиться заметных результатов!

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер Сводка с фронта: под Курском в окружении уничтожен гарнизон ВСУ, Пентагон уже не видит бойцов КНДР Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Последние материалы
Где искать Святой Грааль и пробовать настоящую паэлью
Хотите выглядеть моложе без пластики? Гуаша — ваш союзник!
Как продлить жизнь собаке: важные советы от кинолога
Математика против пробок: как учёные Петербурга планируют изменить дорожную ситуацию
Защитить сад от фитофтороза можно при помощи одного универсального средства
Как замораживание продуктов поможет избежать потерь и сэкономить время
Почему грибовидные облака всегда выглядят одинаково
Почему китайские машины требуют особого внимания зимой
Продажа новостроек в Москве в ипотеку упала на 58 процентов
Хотите улучшить работу кишечника? Учёные советуют бег, плавание и велосипед
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.