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Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело

3:02
Моя семья » Красота и стиль

Игольчатые массажёры-роллеры становятся все более популярными в мире косметологии и ухода за кожей. Эти устройства, покрытые множеством мелких иголочек, предлагают широкий спектр преимуществ как для лица, так и для тела. В данной статье мы рассмотрим основные преимущества использования игольчатого массажёра-роллера и его влияние на здоровье и красоту кожи.

Невероятная трансформация! Как игольчатый роллер влияет на кожу и тело
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Стимуляция микроциркуляции

Одним из главных эффектов игольчатого массажёра является стимуляция микроциркуляции крови. При массаже с использованием роллера улучшается кровообращение, что приводит к насыщению клеток кожи кислородом и питательными веществами. Это способствует улучшению цвета лица и придаёт коже здоровый, сияющий вид.

Увеличение упругости кожи

Регулярное использование игольчатого массажёра может способствовать повышению упругости кожи. Массажные движения активизируют выработку коллагена и эластина, что помогает уменьшить видимость морщин и улучшить текстуру кожи. В результате кожа становится более подтянутой и гладкой, что особенно важно с возрастом.

Улучшение лимфодренажа

Игольчатый массажёр-роллер также помогает активизировать лимфатическую систему, способствуя выведению токсинов и лишней жидкости из организма. Это может помочь уменьшить отеки, особенно под глазами, и улучшить контуры лица. Устранение лишней жидкости делает кожу более свежей и упругой.

Отшелушивание омертвевших клеток

Массаж с помощью игольчатого роллера способствует лёгкому отшелушиванию омертвевших клеток кожи. Это помогает обновить поверхность дермы, делая её более гладкой и сияющей. Регулярное отшелушивание также улучшает текстуру кожи и способствует лучшему впитыванию косметических средств.

Успокаивающий эффект

Процедура массажа с использованием игольчатого роллера может иметь расслабляющий эффект. Она помогает снять напряжение и стресс, что положительно сказывается на общем состоянии кожи и внешнем виде. Массаж может стать отличным способом для снятия усталости после долгого рабочего дня.

Повышение эффективности косметических средств

Использование игольчатого массажёра перед нанесением сывороток или кремов может значительно увеличить их эффективность. Микроиглы создают микроскопические каналы в верхних слоях кожи, что позволяет активным ингредиентам лучше проникать в глубокие слои дермы и работать более эффективно.

Игольчатые массажёры-роллеры — это многофункциональные инструменты, которые могут значительно улучшить качество ухода за кожей лица и тела. Важно помнить о правильной технике массажа и соблюдать гигиену при использовании устройства, чтобы избежать возможных раздражений или повреждений кожи.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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