Самые горячие тенденции осени и зимы 2024 года

Главные модные тенденции осени и зимы 2024-2025 от персонального стилиста

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Алина Ряузова, персональный стилист, в беседе с Pravda.Ru поделилась основными модными тенденциями осени и зимы 2024-2025 года. В цветах сезона будут популярны оттенки зимней вишни и бургунди, а также землистые тона, включая хаки. В обуви выделяются свиферы — пушистая обувь, такие как ботфорты и жокейские сапоги. Также актуальны сумки больших размеров, меховые сумки и обвесы для сумок, включая брелочки и маленькие кошелечки.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

В одежде можно будет увидеть прозрачные рубашки, кружева, большие палантины вместо шарфов, а также тренд бохо-шик с элементами из 70-х, такие как платья и пальто А-силуэта. Не выходят из моды и кожаные изделия, особенно черного цвета, а также длина в пол для верхней одежды и платьев. Капюшоны и головные уборы также остаются в тренде.

Модные тенденции повторяются с течением времени, изменяя силуэты, фактуры, цвета и фурнитуру, но основная концепция остается схожей.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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