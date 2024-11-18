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Как приготовить напитки для похудения из натуральных ингредиентов

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Перед Новым годом многие начинают задумываться о фигуре, и правильное питание в сочетании с натуральными напитками может стать отличным решением. Диетолог Ольга Романова предложила несколько рецептов напитков, которые помогают снизить вес и поддерживают здоровье. Все напитки содержат полезные ингредиенты, такие как овощи, фрукты и зелень, которые активируют обмен веществ.

Как приготовить напитки для похудения из натуральных ингредиентов
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Например, напиток из капусты, огурца и лимона помогает улучшить пищеварение и насыщает организм витаминами. Для его приготовления нужно нарезать овощи, пропустить их через блендер и смешать с кокосовой водой. Томатный напиток с лимоном и минеральной водой способствует улучшению метаболизма и насыщает организм жидкостью. Напиток из шпината, киви и банана идеально подходит для зарядки энергией, а также помогает поддерживать тонус кожи и укрепляет иммунную систему. Шпинат с медом и имбирем помогает улучшить циркуляцию крови и способствует выводу токсинов.

Важно помнить, что все напитки следует пить сразу после приготовления, так как их хранение ограничено 1-8 часами в холодильнике. Они идеально подходят для тех, кто хочет привести свою фигуру в порядок к праздникам, при этом не забывая о правильном питании.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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