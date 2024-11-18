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Как скрыть несовершенства кожи с помощью минерального консилера?

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Минеральный сухой консилер — это универсальное средство, которое помогает скрыть несовершенства кожи. Благодаря натуральному составу, он не только маскирует, но и ухаживает за кожей. Чтобы консилер работал максимально эффективно, важно освоить технику его правильного нанесения.

Как скрыть несовершенства кожи с помощью минерального консилера?
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Подготовка кожи

Перед использованием минерального консилера необходимо хорошо подготовить кожу. Очистите лицо, чтобы удалить остатки грязи и макияжа. Нанесите увлажняющий крем или базу под макияж. Это обеспечит равномерное нанесение консилера и предотвратит его осыпание.

Правильное нанесение

  1. Выбор кисти. Для сухого консилера лучше всего подходит небольшая пушистая кисть или кисть с плоским срезом.
  2. Наберите консилер. Лёгкими движениями наберите небольшое количество средства на кисть, стряхнув излишки.
  3. Нанесение. Аккуратно нанесите консилер на области, нуждающиеся в коррекции: под глазами, на покраснениях или участках с пигментацией.
  4. Растушёвка. Слегка растушуйте края, чтобы средство слилось с основным тоном кожи.

Закрепление результата

Для длительного эффекта закрепите консилер минеральной пудрой или спреем для фиксации макияжа.

Минеральный сухой консилер станет вашим лучшим помощником в создании идеального макияжа, если использовать его правильно.

Уточнения

Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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